Napoli: Fondazione Valenzi, concorso fotografico per giovani capaci di rappresentare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Valenzi, nell'ambito delle iniziative connesse alla mostra "La Napoli di Maurizio", indice il concorso fotografico "Napoli Oggi". Il concorso premia 10 giovani fotografi, che sapranno rappresentare la città di Napoli, con la partecipazione alla mostra "La Napoli di Maurizio" che si svolgerà dal 15 aprile al 16 maggio 2018 presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli. Per partecipare è necessario seguire le istruzioni del bando di concorso scaricabile sul sito www.fondazionevalenzi.it e compilare il modulo d'iscrizione, in calce allo stesso, inviandolo a segreteria@fondazionevalenzi.it insieme ai files delle immagini in formato jpg secondo le modalità indicate nel bando, entro il 20 febbraio 2018. (segue) (Ren)