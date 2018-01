Reggia di Caserta: Borrelli (Verdi), si lavori per raddoppiare domeniche con ingresso gratuito

- "Invece di polemizzare per l'uso di sale della Reggia di Caserta e di altri luoghi storici per feste ed eventi, si lavori per aumentare occasioni del genere che portano soldi che possono essere usati per tutelare al meglio il nostro patrimonio artistico e storico e per poter ridurre il costo dei biglietti". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura, per il quale "le file interminabili che si creano nelle prime domeniche del mese, quando l'ingresso è gratuito, dimostrano che c'è voglia di visitare musei e altri luoghi storici, ma spesso si è costretti a rinunciarvi per il costo dei biglietti e quindi ben vengano eventi e feste se si riuscirà a garantire l'ingresso gratuito per più giorni". "Chiaramente, concedere l'uso della Reggia e di altri luoghi storici per feste ed eventi non significa abdicare a quel controllo necessario a evitare scene come quella dell'addobbatore che sale sul leone posto sullo scalone della Reggia di Caserta", ha aggiunto Borrelli, per il quale "bene ha fatto Felicori ad assicurare indagini interne per capire chi doveva controllare e non lo ha fatto".(Ren)