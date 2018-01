Campania: Cirillo (M5s), crollo di visite alle Ville di Stabia. Si lavori a un piano per la valorizzazione (2)

- "Nel frattempo - ha sottolineato Cirillo - non bisogna trascurare lo stato di cura del sito archeologico. Alla luce di un sopralluogo con la VI commissione regionale Cultura e di un'audizione tenutasi lo scorso marzo, abbiamo evidenziato una serie di criticità. Tra queste, l'assenza di una cartellonistica adeguata, la carenza di illuminazione, la presenza di barriere architettoniche e l'assenza di bagni chimici nella struttura. Inoltre, con un ordine del giorno votato dal Consiglio regionale, da oltre due anni abbiamo impegnato la Giunta a modificare la cartellonistica della fermata della Circumvesuviana da via Nocera in via Nocera-Scavi di Stabia. Impegno che non ha ancora avuto alcun seguito". "Invece di tener conto delle azioni che abbiamo proposto - hanno sottolineato i consiglieri comunali stabiesi Vincenzo Amato e Mara Murino – il Comune di Castellammare si è preoccupato di autorizzare la ristrutturazione di un vecchio rudere adiacente la pregiatissima Villa San Marco. Un vero e proprio pugno nell'occhio in un'area di interesse storico ed architettonico". (Ren)