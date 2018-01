Napoli: presentato il progetto dedicato a Forcella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina, nello spazio comunale di Piazza Forcella, in via Vicaria vecchia a Napoli, il progetto Forcella Transit, per attrarre cittadini e turisti in una zona del centro ricca di testimonianze storiche e artistiche ma non pienamente integrata nei percorsi culturali della città. Partenza vivace coi giovani artisti della Baracca dei Buffoni, che hanno sfilato festosamente per il quartiere. Nella vicina chiesa di San Severo al Pendino è stata inaugurata la mostra fotografica Terra mia, a cura di Federico Vacalebre, che ripercorre i quarant'anni di carriera artistica di Pino Daniele. Fra gli eventi nel programma di Forcella Transit, spettacoli teatrali, musica, guarattelle, percorsi turistici ed itinerari enogastronomici, visite guidate alla scoperta delle bellezze di Forcella. (Ren)