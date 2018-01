Festival delle Vigne metropolitane di Napoli: al via domenica 7 gennaio le visite delle cantine per degustare i vini "made in Partenope"

- Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione del Festival delle Vigne Metropolitane di Napoli. Al via le visite nelle cantine in cui saranno offerti in degustazione i vini "made in Partenope". Si inizia domenica 7 gennaio con l'Azienda Agricola Agnanum, in via Vicinale Abbandonata agli Astroni, 3. Sabato 13 gennaio sarà la volta di Cantine Astroni, in via Sartania 48. Domenica 14 gennaio in programma la visita a Cantine Federiciane Monteleone, in via Antica Consolare Campana, 34. Sabato 20 gennaio il tour dei vigneti metropolitani toccherà la azienda agricola Varriale, in via Santo Strato, 10. Ultimo appuntamento domenica 21 gennaio presso l'azienda agricola Quaranta, in via Pietra Spaccata, 4. La rassegna è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Arteteca, con il contributo della Camera di Commercio di Napoli e SI Impresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli e in collaborazione con Ravello Creative Lab, Associazione Campi Flegrei a Tavola, comune di Napoli - Assessorato alla Cultura e al Turismo e Assessorato al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche, Associazione italiana sommelier - delegazione di Napoli, Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera G. Rossini. Tutte le visite inizieranno alle ore 10.00 e si concluderanno intorno alle 13.00. Il ticket di partecipazione per ogni appuntamento è di 5 euro e comprende la visita e la degustazione. Obbligatoria la prenotazione. (Ren)