Campania: Marciano (Pd), destinare risorse a videosorveglianza scuole

- Il consigliere regionale della Campania e questore alle finanze Antonio Marciano (Pd), a seguito dei fatti accaduti all'istituto Caccioppoli, ha scritto una lettera al presidente Vincenzo De Luca e all'assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Fortini per destinare risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. "Dobbiamo difendere le scuole e non possiamo e non dobbiamo lasciare soli i tanti dirigenti, docenti, personale amministrativo che rappresentano spesso in condizioni difficili l'unico argine a fenomeni di devianza giovanile e minorile - ha scritto Marciano - ti chiedo di valutare in occasione dell'approvazione del collegato alla legge di stabilità, di destinare risorse per un ulteriore investimento in termini di impianti di videosorveglianza". (Ren)