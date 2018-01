Salerno: 11 arrestati per spaccio di droga in vasta operazione carabinieri

- Ha preso il via questa mattina all'alba un'operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno nell'Agro Nocerino-Sarnese. Settanta militari, con l'aiuto di unità cinofile, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari - emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore - nei confronti di 11 indagati tutti ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti principalmente del tipo cocaina ed hashish. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 10 nella Procura di Nocera Inferiore. (Ren)