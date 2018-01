Campania: Borrelli (Verdi), cure di serie b per i campani in ospedali del nord

- "Vogliamo chiarezza e verità su questa storia delle cure di serie b per i malati oncologici campani che si rivolgono alle strutture del Nord e, per questo, ho presentato un'interrogazione consiliare anche per chiedere al Presidente della Regione, in qualità di Commissario alla sanità, di chiedere immediatamente spiegazioni al ministro della salute, Lorenzin". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "quel che ha denunciato il professor Antonio Iavarone e che altri oncologi hanno confermato è gravissimo e, qualora fosse confermato, dovrebbe portare a punizioni severissime, compresa la radiazione dall'ordine dei medici per coloro che hanno deliberatamente avviato cure di serie B per i pazienti campani". (segue) (Ren)