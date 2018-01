Napoli: nasce l'Osservatorio internazionale per l'economia del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è costituito oggi, a Napoli, il primo Osservatorio internazionale sull'economia del mare, grazie ad una iniziativa di Install, società operante in ambito internazionale nel settore delle geoscienze, già partner dei più importanti gruppi industriali operanti nel settore delle energie alternative, e l’adesione al progetto di primarie realtà imprenditoriali, accademiche ed associative. Tra gli aderenti al progetto, infatti, l’Università degli Studi eCampus, l'associazione Marevivo Delegazione Campania, Confartigianato Imprese Napoli, Modavi Protezione civile, Fiart cantieri navali, Fondazione Ampioraggio, l'Associazione internazionale per lo sviluppo economico e l’associazione internazionale Sportello amico. Tutti gli aderenti al progetto hanno sottoscritto un accordo volto allo studio di soluzioni ed iniziative comuni per la valorizzazione dell’economia del mare e le opportunità connesse alla blue growth. (segue) (Ren)