Sanità: Beneduce (Fi), carenza vaccino contro tetano. Campania indolente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quella che in due anni avrebbe dovuto diventare la migliore sanità d'Italia, quella del libro dei sogni di De Luca, solo pochissimi fortunati hanno la possibilità di accedere al richiamo del vaccino contro il tetano, patologia letale nel 50% dei casi, perché introvabile". Così la consigliera regionale campana di Forza Italia in Campania, componente della Commissione Sanità, Flora Beneduce che annuncia un'interrogazione al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, in qualità di assessore e Commissario alla Sanità. (segue) (Ren)