Campania: Borrelli (Verdi), verso picco influenza. I pronto soccorso rischiano collasso (2)

- "Per scongiurare il sovraffollamento dei pronto soccorso senza una reale esigenza, è necessario che i medici di base e quelli delle guardie mediche diano la massima assistenza ai cittadini alle prese con l'influenza, con una particolare attenzione per anziani, bambini e tutte quelle persone che rischiano maggiori complicazioni", ha aggiunto Borrelli, per il quale "qualora fosse necessario, le Asl prevedano anche turni straordinari, aumentando il numero di medici di turno nelle guardie mediche soprattutto in questo e nel prossimo fine settimana, giorni in cui i medici di base, in genere, non sono disponibili". (Ren)