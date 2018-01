Campania: Ciarambino (M5S), al Cardarelli mancherebbero addirittura aghi e medicinali

- “E come per magia, sconfessando puntualmente i proclami del governatore di questa regione, al Cardarelli è tornata a materializzarsi l’emergenza barelle. E, con somma sorpresa, al presidente della giunta regionale siamo costretti a far notare che la carenza di unità nel nosocomio più grande del Mezzogiorno è ancora tale da costringere il direttore generale a richiamare in servizio il personale medico e infermieristico. Il tutto a fronte della più prevedibile di tutte le emergenze: l’influenza di stagione. Che non ha ancora raggiunto il suo picco, ma già costringe il personale agli straordinari. Nella giornata di oggi siamo stati tempestati di messaggi di persone che hanno parenti ricoverati al Cardarelli e che non fanno che rimandarci descrizioni di scene da gironi danteschi, con operatori sanitari costretti a fare i conti non solo con carenza di barelle, ma anche con la mancanza addirittura di aghi e farmaci”. Così il consigliere regionale della Campania del M5S, Valeria Ciarambino. “Il paradosso di tutta questa storia – ha sottolineato Ciarambino - è che la disposizione con la quale è stato richiamato in servizio il personale del Cardarelli è stata firmata dal dg Verdoliva, lo stesso manager che, appena tre mesi fa, si era affrettato ad annunciare che mai più al Cardarelli avrebbero vissuto situazioni di emergenza come quella che si sta registrando proprio in queste ore. Annuncio giunto nelle stesse settimane in cui il suo governatore aumentava a dismisura lo stipendio a lui e a un’altra stretta cerchia di supermanager della sanità”. (Ren)