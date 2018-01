Campania: A. Cesaro (Fi), con adesione Carbone nostra comunità sempre più ampia e convincente

- "Con l'adesione di Vincenzo Carbone si conferma la straordinaria capacità attrattiva di Forza Italia, cresce, si qualifica e si rafforza ulteriormente la nostra comunità politica che si dimostra sempre più solida, concreta e convincente". Così, commentando l'ingresso in Forza Italia del sindaco di Palma Campania e consigliere metropolitano di Napoli, Vincenzo Carbone, il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "l'esperienza politica e istituzionale, la competenza amministrativa e l'entusiasmo di Carbone, cui va il mio più sentito in bocca al lupo, costituiscono una risorsa importante, un valore aggiunto alla nostra azione politica in provincia di Napoli e in Campania". "Le sfide elettorali che ci attendono sapranno dimostralo compiutamente", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)