Napoli: de Magistris, avanti con assorbimento 90 lavoratori Net Service in Abc

- Dopo la delibera 41 del 2017 con cui l'azienda speciale del comune di Napoli, Acqua Bene Comune, dava avvio all'operazione di assorbimento della società partecipata Net Service, dall'amministrazione comunale sono arrivati segnali positivi per l'internalizzazione dei dipendenti della società. Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa di Abc. Il sindaco, Luigi de Magistris, insieme al commissario straordinario di Abc, Sergio D'Angelo, ha incontrato i lavoratori di Net Service annunciando che il comune di Napoli è pronto a dare attuazione alla delibera approvata da Abc per assorbire 90 dipendenti della società. "Questo è un passaggio di svolta per il futuro di aziende come l'Abc", ha spiegato il sindaco de Magistris. "L'amministrazione comunale, grazie alla lettura normativa attenta della squadra di Sergio D'Angelo, è oggi compatta e protesa a sostenere la tesi che un piano di riassetto delle partecipate renderà l'Abc un'azienda sempre più solida. Posso assicurare - ha proseguito - che porteremo a casa questo risultato, andando avanti, caricandoci il peso di questa sfida e difendendola in tutte le sedi opportune. L'Abc deve avanzare, deve diventare un'azienda pubblica solida e che sia in grado di esportare il modello acqua pubblica anche nell'area metropolitana". (segue) (Ren)