Napoli: Ferrovie dello Stato, record di presenze al Museo di Pietrarsa nel 2017 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l’estate, la Fondazione Fs ha reso noto che sarà realizzato un punto ristoro con un design in linea con i canoni estetici del Museo che coniugherà lo stile del passato alla più moderna funzionalità. Affacciandosi come una terrazza sul mare, proporrà prodotti di qualità e di prima scelta provenienti da Napoli e dalla zona del Miglio d’Oro, quindi a km zero, che vantano riconoscimenti internazionali nel settore enogastronomico. (Ren)