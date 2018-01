Campania: sindaco Palma Campania aderisce a Forza Italia

- Vincenzo Carbone, sindaco di Palma Campania e consigliere della Città metropolitana di Napoli, aderisce a Forza Italia ed entra nel relativo gruppo consiliare dell'Ente metropolitano di Napoli. "E' una decisione - ha sottolineato Carbone - che assumo con entusiasmo e convinzione, una scelta dettata e rafforzata da una comunanza di valori per me fondamentali e dalla convinzione che il rilancio del progetto politico di Forza Italia fortemente voluto dal presidente Berlusconi rappresenti l'unica proposta concreta e credibile, in grado di riportare davvero i cittadini e le loro istanze al centro della scena e dell'azione politica". Per Carbone "si tratta di una vera e propria sfida per ridare dignità e un futuro ai territori e al Paese, una battaglia che insieme ai dirigenti campani del partito siamo pronti ad affrontare e a vincere". (Ren)