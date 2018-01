Campania: Passariello (FdI), Salvini intervenga su post razzista deputato Lega Pini (2)

- "Uno scivolone che giudico imperdonabile - ha proseguito il consigliere - e non privo di conseguenze. Invito infatti il segretario ad intervenire quanto prima imponendo le scuse per questo ennesimo sfogo razzista. Parole del genere non fanno bene all'unità del Paese e alla riaffermazione del concetto di patrioti di cui noi di Fratelli d'Italia siamo da sempre promotori. E' difficile pensare di poter governare la Nazione con personaggi del genere che istigano all'odio e inaspriscono la rivalità tra Nord e Sud, e sarebbe preoccupante se questo soggetto si presentasse alle prossime Elezioni politiche. Mi sorprende, infatti, che i dirigenti locali del partito non abbiano preso le distanze da queste dichiarazioni". "Il calcio dovrebbe essere metafora di sportività e leale confronto, non di infamanti prese in giro. Ma questi sono principi che, evidentemente, Pini non ha mai conosciuto", ha concluso. (Ren)