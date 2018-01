Napoli: Ferrovie dello Stato, record di presenze al Museo di Pietrarsa nel 2017

- Riscontri positivi e affluenza di visitatori in costante aumento si sono registrati a partire dal 2013, anno in cui l’ex Opificio Borbonico, oggi sede di un polo museale di primo piano, è stato preso in gestione dalla Fondazione FS Italiane, nata con il preciso intento di recuperare e valorizzare un patrimonio di storia e di tecnica, simbolo del progresso e strumento di crescita del Paese. Nel giro di poco tempo, dunque, si è passati dai circa 6mila visitatori l’anno, costituiti prevalentemente da scolaresche e appassionati di ferrovie, ai 110mila del 2017, provenienti da ogni parte del mondo, che rappresentano il più significativo premio per il personale che quotidianamente è impegnato a custodire e preservare beni, luoghi e storia per consentire a chiunque lo voglia di apprezzarne da vicino fascino e bellezza. (segue) (Ren)