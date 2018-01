Napoli: sindaco incontra il generale dei carabinieri Giovanni Nistri

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, in visita di commiato da Comandante interregionale "Ogaden" dell'Arma dei Carabinieri ed in procinto di assumere il comando dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso del cordiale colloquio il primo cittadino e il nuovo vertice dell'Arma hanno ricordato l'ottimo rapporto di collaborazione tra Palazzo San Giacomo ed il Comando interregionale. De Magistris ha formulato al Generale Nistri i migliori auguri di buon lavoro "per il gravoso e prestigioso incarico", donandogli, al momento dei saluti, una targa ricordo con la medaglia del comune, oltre ad un libro sulla città di Napoli. (Ren)