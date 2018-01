Napoli: martedì Francesco Cicchella ad Acerra con lo show "Millevoci"

- Martedì 9 gennaio, alle ore 20.30, il Teatro Italia di Acerra, nel napoletano, ospiterà lo show comico-musicale di Francesco Cicchella "Millevoci". Sul palco, oltre allo showman, anche Vincenzo De Honestis, storica spalla di Cicchella in tutti i suoi spettacoli ed in molte delle sue apparizioni televisive, con il quale dà vita ad esilaranti siparietti comici, ed una band di sei elementi capitanata dal maestro Paco Ruggiero. Le mille voci a cui fa riferimento sono quelle che Cicchella porta sul palco, facendo vivere una moltitudine di personaggi e giocando continuamente con la sua vocalità anche quando veste i panni di se stesso. Sul palco, infatti, oltre alle celebri parodie televisive del comico, come Massimo Ranieri, Michael Bublé e Gigi D’Alessio, che rientrano tra i momenti più esilaranti dello spettacolo, diversi numeri da vero showman, che proiettano il pubblico in un viaggio ironico e giocoso attraverso il mondo della musica.(Ren)