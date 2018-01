Campania: Passariello (FdI), Salvini intervenga su post razzista deputato Lega Pini

- "Il leader della Lega Matteo Salvini intervenga subito e espella dal partito il deputato Gianluca Pini che, dopo aver offeso i napoletani festeggiando la vittoria dell'Atalanta contro il Napoli in Coppa Italia esprimendo 'soddisfazione nel vedere gli amici bergamaschi vincere all'estero', piuttosto che chiedere scusa e tornare sui suoi passi insiste con affermazioni ancora più vergognose". A denunciarlo il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia Luciano Passariello. "E' scandaloso che un rappresentante del Parlamento insista nel ribadire che 'l'Atalanta ha vinto una partita in una trasferta all'estero. Bergamo e Napoli mi sembrano un tantino diverse', come si legge in un suo nuovo post su Facebook. Parole che contrastano, e di molto, con l'indirizzo politico fin qui adottato dal suo leader Matteo Salvini, che ha addirittura tolto il 'Nord' dal simbolo del partito per avvicinarsi all'elettorato del Centro-Sud Italia", ha aggiunto Passariello. (segue) (Ren)