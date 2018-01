Napoli: World press photo, domani l'ultimo appuntamento con Mario Laporta

- Domani, alle ore 17, presso il Museo Villa Pignatelli - Casa della fotografia di Napoli, si terrà l'ultimo appuntamento con il World press photo, il concorso di fotogiornalismo nato ad Amsterdam nel 1955 per tutelare la libertà di informazione, inchiesta ed espressione come diritti inalienabili, approdato il 6 dicembre scorso nel capoluogo partenopeo, grazie all'organizzazione barese di Cime, in collaborazione con il Polo museale della Campania e con il sostegno del brand Lancia Ypsilon del Gruppo Fca, che hanno portato a Napoli per le 150 immagini vincitrici del prestigioso concorso internazionale. In programma, domani, una public lecture di Mario Laporta, fra i fondatori dell’agenzia fotogiornalistica Kontrolab, che è uno dei maggiori punti di riferimento, nel Meridione d’Italia, per molte testate giornalistiche nazionali ed internazionali. Laporta dal 2003 collabora con l’Agence France Presse, coordinando per suo conto i fotografi del Sud Italia. (Ren)