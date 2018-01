Campania: Verdi, alleati di Salvini evidenziano le parole razziste contro il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che il cambio di passo verso i meridionali imposto alla Lega da Salvini fosse solo un'operazione elettorale per prendere qualche voto al Sud era chiaro a tutti ma è importante però che anche i suoi alleati di centrodestra evidenzino le parole razziste di alcuni esponenti del carroccio verso Napoli e i napoletani, come ha fatto in queste ore il consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, Luciano Passariello". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale del Sole che ride, Vincenzo Peretti, per i quali "le parole usate dal parlamentare Gianluca Pini che s'è complimentato con l'Atalanta per aver vinto a Napoli scrivendo sui social che si trattava di una vittoria all'estero non ammettono altre decisioni se non l'espulsione immediata". (segue) (Ren)