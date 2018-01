Napoli: mozzarella bufala dop, contro quella di Gioia del Colle ricorso confermato

- Il presidente del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala Campana dop Domenico Raimondo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di riconoscimento della denominazione di origine protetta mozzarella di Gioia del Colle conferma l’opposizione. "Andremo avanti - annuncia Raimondo - in questa operazione di trasparenza, con due ricorsi al Tar. Quello in atto per la conoscenza degli atti dell'iter, e quello contro il via libera del ministero delle Politiche agricole alla nuova mozzarella dop di Gioia del Colle. E' una decisione che non possiamo accettare, a tutela del prodotto, della nostra storia e di consumatori come la signora Maria che devono poter distinguere cosa acquistano. Nella dicitura della dop andava scritto 'mozzarella di latte vaccino di Gioia del Colle', invece una dicitura scritta in piccolo sotto il logo sa di presa per i fondelli''.(Ren)