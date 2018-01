Campania: consiglieri Pompei De Martino e Perillo aderiscono a Forza Italia

- Stefano De Martino e Salvatore Perillo, consiglieri comunali di Pompei, hanno ufficializzato la propria adesione a Forza Italia. Lo ha reso noto il coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, per il quale "la decisione di De Martino e Perillo, da semprenell'area moderata e vicini al nostro partito, di ufficializzare in questo particolare momento politico la propria adesione al progetto di governo del Presidente Berlusconi è significativa: testimonia come Forza Italia rappresenti davvero un punto di riferimento politico imprescindibile, l'unica alternativa concreta alla demagogia della sinistra e al populismo dei cinque stelle". "Con loro, cui va il nostro in bocca al lupo, siamo pronti a raccogliere e a vincere le importanti sfide politiche ed elettorali che ci attendono", ha concluso Pentangelo. (Ren)