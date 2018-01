Campania: Borrelli (Verdi), verso picco influenza. I pronto soccorso rischiano collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni, il pronto soccorso del Cardarelli, ma anche quelli di altri ospedali sono presi d'assalto da persone alle prese con l'influenza, rendendo difficile il lavoro del personale sanitario che si ritrova a dover fronteggiare un enorme afflusso di pazienti che potrebbe creare problemi nella gestione dei casi realmente gravi". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, aggiungendo che "la situazione potrebbe peggiorare ancor di più nelle prossime ore e nei prossimi giorni visto che gli esperti dicono che la prossima settimana dovrebbe essere quella in cui si raggiungerà il picco di contagiati dall'influenza". (segue) (Ren)