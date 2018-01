Napoli: Tribunale nomina 3 commissari per amministrazione Azienda napoletana di mobilità

- Per l'amministrazione straordinaria nella gestione dell'Anm, l'azienda napoletana di mobilità con i bilanci in rosso, e per le operazioni e le procedure di pre-concordato preventivo, il presidente della VII sezione del Tribunale fallimentare di Napoli, Lucio di Nosse, ha nominato tre commissari. Si tratta del giurista Giacomo D'Attorre, e dei commercialisti Massimo Di Pietro e Maria Caputo. (segue) (Ren)