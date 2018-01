Napoli: Fsi, venerdì al Museo di Pietrarsa attività per adulti e bambini

- Venerdì 5 gennaio, il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, nel napoletano, a partire dalle 16.30, ospiterà rivolte a genitori e bambini, promosse dall'associazione "Oltre il muro onlus" con l'intento di favorire l'incontro con bambini con autismo e abbattere la barriera dell’indifferenza. Lo ha reso noto la Fondazione Ferrovie dello Stato italiane, informando che, per i più piccoli, fino a cinque anni, è stata organizzata una caccia al tesoro con doni per l'integrazione, mentre i più grandi potranno indagare, nelle vesti di detective, per risolvere un misterioso caso tra le locomotive e le carrozze esposte nel Museo di Pietrarsa. I treni d’epoca custoditi nei vari padiglioni saranno poi i protagonisti di un immaginario e fantastico viaggio nel tempo che coinvolgerà tutti gli ospiti dell’evento, a partire dal fantastico incontro con i dinosauri, per giungere fino ai giorni nostri. (Ren)