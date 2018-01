Napoli: domani Salvatore Bagni a Scampia per la 'Befana sociale' del Cns Fiamma Campania

- Domani, a partire dalle ore 10.00, si terrà l'evento annuale "Befana sociale" organizzato dal Centro nazionale sportivo Fiamma – comitato regione Campania, per i bambini con fragilità sociale che quest'anno farà tappa nella municipalità di Scampia, a Napoli. La manifestazione si terrà presso il Centro sportivo polifunzionale "Villa Nestore", bene riqualificato e reso fruibile dallo stesso ente negli ultimi anni. L'iniziativa si aprirà con un quadrangolare di calcetto di cui saranno protagonisti i bambini del quartiere, a cui seguirà una dimostrazione di pallamano portata da alcune società del territorio con lo scopo di promozionare uno sport in forte ascesa. A margine della manifestazione vi sarà una dimostrazione di arti marziali e di difesa personale aperta a ragazze e ragazzi. Il tutto si concluderà con la premiazione a cui prenderà parte l'ex calciatore e campione d'Italia del Calcio Napoli Salvatore Bagni, con premi, regali e doni per tutti i bambini che prenderanno parte all'evento. (Ren)