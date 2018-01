Campania: giunta regionale approva dimensionamento scolastico 2018/2019

La Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore Lucia Fortini, ha approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa della Regione Campania per l'anno scolastico 2018/2019. "Dal punto di vista dell'organizzazione e della programmazione dell'offerta scolastica e formativa, il Piano rappresenta il documento fondamentale su cui viene impostata tutta l'attività nell'annualità 2018/19 per il settore dell'istruzione regionale. Ringrazio le Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli amministratori locali con cui abbiamo condiviso il lavoro di stesura del Piano, attraverso il metodo della collaborazione, guardando sempre all'interesse generale", ha affermato Fortini. "Abbiamo infatti - ha aggiunto - tenuto conto di tutte le necessità, secondo la logica delle esigenze d'insieme di ogni territorio, mettendo al centro sempre la difesa e la promozione della Scuola nel suo complesso. Non abbiamo accolto alcune istanze che in astratto sarebbero potute apparire anche giuste e legittime, come la richiesta di approvazione di nuovi indirizzi, proprio per non mettere a rischio altre istituzioni scolastiche e depotenziare così l'offerta e l'organizzazione scolastica su base territoriale".