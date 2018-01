Campania: Borrelli (Verdi), commissario Unpli faccia chiarezza su nostro dossier

- "L'Unpli Campania è stata commissariata dall'Unpli nazionale per gravi inadempienze e a guidare la struttura regionale dell'associazione che racchiude le Pro loco campane sarà Roberto Prescendi, segretario generale dell'Unpli nazionale". A darne notizia il consigliere regionale in Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura, auspicando che "questo commissariamento faccia chiarezza anche su quanto abbiamo denunciato nelle scorse settimane, quando abbiamo portato in Procura un dossier in cui abbiamo inserito diverse anomalie nella gestione dei fondi e dei contributi pubblici da parte delle Unpli provinciali e campana". "Chiediamo al neo Commissario di fare chiarezza anche per tutelare il lavoro e l'impegno di tanti volontari e di tanti presidenti delle Pro loco campane che, ogni giorno, tolgono tempo alle loro attività e alle loro famiglie per portare avanti progetti in grado di migliorare i territori in cui vivono", ha aggiunto Borrelli, ricordando che "nel dossier abbiamo riportato la mancanza di giustificativi delle spese per cui sono stati chiesti e ottenuti contributi pubblici, ma anche altre anomalie come l'assurdità di aver presentato le stesse fatture per chiedere due diversi contributi pubblici o quella di usare i soldi ricevuti per pagare pranzi e viaggi". (Ren)