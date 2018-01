Campania: Ciarambino (M5s), dall'Ao Vanvitelli 75 mln per servizi in appalto ad agenzie interinali (2)

- "Non comprendiamo – ha sottolineato Ciarambino – perché non si tenga conto di graduatorie già attive, che avrebbero consentito un enorme risparmio, oltre che procedure di arruolamento più trasparenti e meritocratiche. Inoltre, il ricorso al lavoro interinale, oltre a non garantire trasparenza nelle procedure di selezione esponendo al rischio di clientele, è in netto contrasto con le disposizioni della circolare del ministro Madia nella quale si fa espresso divieto a conferire incarichi a tempo determinato a partire da gennaio 2018, ma anche con il decreto del commissario ad acta Polimeni che prescrive l’abbattimento al 100% del ricorso alla somministrazione al lavoro interinale nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2018. Constatata la presunta illegittimità della procedura, chiediamo alla Regione Campania la revoca immediata della gara indetta dall’Ao Vanvitelli". (Ren)