Trasporti: Borrelli (Verdi), Nappi chiede oltre 1 mln all'Eav per incarichi ricevuti quando era assessore

- "L'ex assessore regionale Severino Nappi, dal 2007 al 2012, ha avuto ben 130 incarichi dall'Eav e 52 li ha ricevuti quando sedeva al tavolo della Giunta di Caldoro, senza tener in alcun conto l'opportunità di prendere incarichi e soldi da una società di proprietà della stessa Regione". Così il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "la risposta all'interrogazione sugli incarichi ricevuti da Nappi ha confermato che l'ex assessore ha continuato ad accumulare incarichi anche quando dopo la nomina nella Giunta di Caldoro". "Tra l'altro, Nappi ha anche avviato una serie di azioni giudiziarie per ottenere il pagamento delle parcelle per un importo complessivo superiore al milione di euro e, nonostante le prime sentenze negative per lui e favorevoli alla riduzione dei compensi prospettata dall'Eav, continua a portare avanti i procedimenti giudiziari", ha continuato Borrelli. (segue) (Ren)