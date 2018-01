Trasporti: Borrelli (Verdi), Nappi chiede oltre 1 mln all'Eav per incarichi ricevuti quando era assessore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella risposta all'interrogazione - ha aggiunto Borrelli - è indicato che, al momento, Eav ha messo in conto di dover pagare circa 500.000 euro, stando anche a quanto deciso dai vari Tribunali a cui s'è rivolto Nappi che, nel determinare le parcelle richieste, aveva sempre applicato valori medio massimi del tariffario". "Nappi che, da Assessore della Giunta Caldoro, non ha fatto poi tanto per risollevare le sorti dell'Eav salvata dal fallimento grazie all'intervento di questa maggioranza, dovrebbe avere il buon senso di rinunciare a continuare la lite giudiziaria", ha concluso Borrelli, per il quale "se anche accettasse di farlo, resterebbe comunque l'inopportunità di aver preso incarichi da una società della Regione mentre era assessore regionale". (Ren)