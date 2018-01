Campania: Di Scala (Fi), anche le api se sono di Salerno se la passano meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso dell'Associazione apicoltori di Salerno, unica del settore a rispondere al bando regionale per il finanziamento di attività già realizzate, fa sorridere". Così la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala rinviando al Decreto dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si assegnano 26mila euro a valere sul bando per il finanziamento di attività realizzate da associazioni di apicoltori della Campania emanato a settembre 2017. "Strano a dirsi, ma nella Campania di De Luca anche le api, se sono di Salerno, se la passano bene!", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)