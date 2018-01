Napoli: sabato in piazza del Plebiscito attività per adulti e bambini

- In piazza del Plebiscito, a Napoli, il 6 gennaio 2018, dalle ore 10.00 alle 13.00, grandi e bambini trascorreranno una mattinata di giochi, musica e laboratori allietata dalla Civica Fanfara dei Vigli del fuoco con le note della banda musicale. Sarà presente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Gli assessorati all'Istruzione e al Welfare del comune di Napoli, in collaborazione con il Comando provinciale di Napoli dei Vigili del fuoco, con la Ludoteca cittadina e la coooperativa sociale "Progetto uomo" nell'ambito del progetto "Una città per giocare", accoglieranno le bambine e i bambini con l'allestimento di Pompieropoli, con aree dedicate a giochi di strada, baratto e laboratoti didattico-ricreativi. Anche quest'anno il pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese sfornerà 200 pizze da offrire ai piccoli, che riceveranno anche dall'associazione Nazionale decorati Vigili del Fuoco libri di fiabe offerti da Euronics Gruppo Tufano. (Ren)