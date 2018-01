Fascismo: Cirielli (FdI), scioccante caccia alle streghe del Pd contro insegnante di Sarno

- "La sinistra ipocrita e il pd, a corto di argomenti concreti per la prossima ma sopratutto per nascondere cinque anni di fallimenti, continuano a rincorrere i fantasmi del passato, come nel nel caso dell'insegnante Maria Rita Pagliarulo dell'istituto Borgo di Sarno [comune in provincia di Salerno, n.d.r.], colpevole ai loro occhi di aver postato su facebook un post che riporta i successi di Benito Mussolini", lo ha dichiarato in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia. "Il vero totalitarismo è chi cerca di criminalizzare la docente per avere semplicemente condiviso sui social un messaggio storico che non vuol dire certo ignorare o assolvere il Fascismo dalle sue colpe. Peraltro - ha spiegato in deputato di Fdi - l'insegnante certo non ha utilizzato il proprio ruolo per imporre idee politiche". "Il popolo salernitano è abbastanza intelligente per non cascare nell'ennesima trappola del pd deluchiano e della sinistra che provano a spostare il confronto della prossima campagna elettorale dai problemi veri, disoccupazione, crisi, corruzione e clientelismo, dell'industria e povertà delle famiglie italiane, che affliggono l'Italia mascherando cinque anni di disastri in ogni campo. Scuola compresa", ha concluso Cirielli. (Ren)