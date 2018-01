Napoli: de Magistris, avanti con assorbimento 90 lavoratori Net Service in Abc (2)

- La delibera 41 del 2017 approvata da Acqua Bene Comune prevede l'assorbimento della Net Service, società che svolge una serie di attività strumentali alla missione principale dell'Abc, e l'internalizzazione di 90 dipendenti tra operai, impiegati e dirigenti: tutto il personale di Net Service viene così gradualmente inserito in Abc. Il piano di razionalizzazione e riassetto delle partecipate garantirà un'armonizzazione dei contratti, un più sereno futuro lavorativo per i dipendenti di Net Service, una serie di vantaggi economici e un'efficientamento sostanziale dei processi aziendali del core business di Abc. "In Net Service lavorano donne e uomini che lavorano in Abc da tanto tempo: per l'azienda - ha commentato il commissario straordinario, Sergio D'Angelo -, rappresentano un patrimonio di esperienze e competenze su cui abbiamo investito e che non possiamo correre il rischio di perdere. L'assorbimento dei dipendenti di Net Service in Abc non è solo un atto di grande giustizia nei confronti di 90 lavoratori; si tratta di un'operazione legittima e conveniente per l'azienda che ci consentirà di risparmiare circa 1 milione e mezzo di euro ogni anno. La vicinanza dimostrata dall'amministrazione comunale è un passaggio fondamentale così come quella del sindaco de Magistris, per la prima volta in visita a una controllata di Abc. Grazie al nostro lavoro, l'amministrazione è ora pronta ad andare avanti con quest'operazione perché i nostri lavoratori, il nostro capitale umano, sono un patrimonio che non possiamo disperdere". (Ren)