Napoli: befana in Piazza Plebiscito con comune e Vigili del Fuoco

- In piazza del Plebiscito a Napoli il 6 gennaio dalle ore 10 alle 13, grandi e bambini trascorreranno una mattinata di giochi, musica e laboratori allietata dalla Civica Fanfara dei Vigili del Fuoco. Sarà presente il sindaco Luigi de Magistris. Lo ha reso noto un comunicato dell'ufficio stampa del comune. Gli assessorati all'Istruzione e al Welfare in collaborazione con il Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco, con la Ludoteca cittadina e la Coooperativa sociale Progetto Uomo nell'ambito del progetto "Una città per giocare", accoglieranno le bambine e i bambini con l'allestimento di Pompieropoli, con aree dedicate a giochi di strada, baratto e laboratoti didattico-ricreativi. Anche quest'anno il pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese sfornerà 200 pizze da offrire ai piccoli, che riceveranno dall'associazione nazionale decorati Vigili del Fuoco libri di fiabe offerti da Euronics Gruppo Tufano. Ovviamente non potrà mancare la Befana che, come sempre, scenderà dall'alto della Piazza lanciando caramelle per tutti i bambini, a ritmo di tarantelle e pizzica salentina con i percussionisti di Bandita Sbandata del Maestro Peppe Sannino e i tamburellisti di Otranto accompagnati dal Maestro Massimo Panarese. "Una festa da non perdere che emozionerà grandi e piccini e i numerosi turisti in città i cui bambini potranno, così, apprezzare il rinnovarsi delle tradizioni della nostra terra", hanno detto le assessore Annamaria Palmieri e Roberta Gaeta (Ren)