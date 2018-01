Napoli: Ferrovie dello Stato, record di presenze al Museo di Pietrarsa nel 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione ha organizzato numerose iniziative nel corso del 2017, tra eventi, convegni, spettacoli, mostre e altro. Per rendere più coinvolgente l'esperienza dei visitatori del Museo, nel 2018 la visita non si limiterà più un semplice tour tra i giardini degli ampi viali e le antiche locomotive, ma comprenderà guide 'informatiche' con tablet, nuove app installabili sui dispositivi mobili contenenti informazioni storiche, geografiche e tecnologiche che accompagneranno i visitatori, oltre a simulatori di guida nelle cabine dei treni storici e sistemi di movimentazione meccanica delle locomotive a vapore costituiranno innovativa fonte di apprendimento interattivo per quanti si soffermeranno ad ammirare le tecnologia del passato, come gli oltre 50mila studenti che nel 2017 hanno visitato il Museo. (segue) (Ren)