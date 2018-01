Napoli: da domani alla Domus Ars "La cantata dei pastori"

- Dopo il sold out natalizio, la Domus Ars di via Santa Chiara, a Napoli, da domani al 6 gennaio, ospiterà nuovamente "La cantata dei pastori" in forma concerto di Carlo Faiello. La tradizionale opera di Perrucci sarà riproposta con due spettacoli giornalieri, alle ore 12 e 18, ad ingresso gratuito, special tourist. I protagonisti saranno Fiorenza Calogero, Pietro Quirino, Mimmo Maglionico e Mariateresa Iannone, insieme al Quartetto Santa Chiara con gli arrangiamenti e la direzione musicale di Carlo Faiello e le musiche di Roberto De Simone, Carlo Faiello e della tradizione. "Da sei anni alla Domus Ars proponiamo per il Natale La cantata, ogni anno, però, sempre diversa. Abbiamo scelto un allestimento minimale e essenziale optando per la forma concerto che restituisce all'opera una grande suggestione", ha spiegato Carlo Faiello che ha curato anche gli arrangiamenti e la direzione musicale. Tra canzoni di Carlo Faiello, parti recitate in italiano, musiche di Roberto De Simone, brani tradizionali, l'Ave Maria di Fabrizio De Andrè, canti sacri di S. Alfonso Maria De Liguori, a essere narrata è sempre l'eterna lotta tra il bene e il male. Una connotazione più contemporanea e un linguaggio più originale per una delle rappresentazioni più antiche del teatro napoletano. (Ren)