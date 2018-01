Industria: Tecno lancia il programma Talents, più di 120 figure ricercate

- Più di 120 figure professionali ricercate per il prossimo biennio con il progetto "Talents". E’ il nuovo obiettivo fissato per Tecno, gruppo industriale fondato nel 1999 dall'imprenditore Giovanni Lombardi ed entrato a dicembre del 2017 nella lounge di Deloitte dedicata ad alcune tra le migliori aziende italiane di Elite, il programma internazionale nato in Borsa italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Tecno, che ha il suo quartier generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in Palazzo Ischitella, e sedi a Milano, Bologna, Treviso, Berlino e Parigi, conta oltre 2500 aziende clienti in tutti i settori industriali, tra cui Cartiere Burgo, Italcementi, Fincantieri, e Pavimental. (segue) (Ren)