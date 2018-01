Campania: Ciaramella (Pd), regione prima per distretti turistici

- "Con l’ultima tranche di approvazione dei distretti turistici, la Campania si conferma prima regione d’Italia con 19 distretti su un totale di 51. Il paradosso è che mentre la Regione corre la città di Napoli langue e il turismo è il settore dell’apoteosi di questo paradosso: città sold out ma organizzazione zero". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Pd Antonella Ciaramella. "Fondamentale, dunque, non bruciare questa ulteriore opportunità. Subito creare una cabina di regia che stabilisca ruoli e competenze di tutti isoggetti istituzionali e non e il rapporto con i distretti, anche alla luce dei poli previsti dalla legge regionale. Una collaborazione chiara e ordinata è indispensabile e improrogabile per un sistema efficiente e la creazione di una moderna industria del turismo anche in Campania", ha concluso Ciaramella.(Ren)