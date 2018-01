Musei: è record di presenze a Pietrarsa

- Il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, sito nel comune di Portici, in provincia di Napoli, ha fatto registrare nel 2017 110 mila presenze, un vero e proprio record di visitatori. E' dal 2013, anno in cui l'ex Opificio Borbonico è stato preso in gestione dalla Fondazione Fs Italiane, per renderlo sede di un polo museale di primissimo piano, che il sito fa registrare numeri altissimi di presenze. Nel giro di poco tempo, dunque, si è passati dai circa 6 mila visitatori l'anno, costituiti prevalentemente da scolaresche e appassionati di ferrovie, ai 110 mila del 2017, provenienti da ogni parte del mondo, che rappresentano, si legge in una nota, il più significativo premio per il personale che quotidianamente è impegnato a custodire e preservare beni, luoghi e storia per consentire a chiunque lo voglia di apprezzarne da vicino fascino e bellezza. Per rendere più accogliente il Museo, prosegue la nota, "nel 2018 alcune novità renderanno la visita non più un semplice tour tra i giardini degli ampi viali e le antiche locomotive, ma una vera e propria esperienza coinvolgente. Guide 'informatiche' con tablet, nuove app installabili sui dispositivi mobili contenenti informazioni storiche, geografiche e tecnologiche, accompagneranno i visitatori. Simulatori di guida nelle cabine dei treni storici e sistemi di movimentazione meccanica delle locomotive a vapore costituiranno una innovativa fonte di apprendimento interattivo per quanti si soffermeranno ad ammirare le tecnologia del passato, come gli oltre 50 mila studenti che nel 2017 hanno visitato il Museo". (Ren)