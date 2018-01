Campania: M5s, con Imposimato se ne va un pezzo della nostra storia

- "Da magistrato lo ricorderemo impegnato a testa alta nel contrasto alla mafia, alla camorra, al terrorismo che ha segnato l’Italia negli anni di piombo. Da uomo, lo rammenteremo percorrere, senza tregua, il paese in lungo e in largo in difesa della nostra Carta costituzionale. Un simbolo di giustizia, un emblema nella lotta in difesa dei diritti civili. Con Ferdinando Imposimato se ne va un pezzo della nostra storia. Il suo esempio sarà per noi sprone a costruire un paese migliore e incoraggiamento nelle battaglie quotidiane contro ogni forma di corruzione". Così, in una nota, il gruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle. (Ren)