Campania: Borrelli (Verdi), da Artribune ennesimo riconoscimento della rinascita turistica di Napoli

- "Arriva un altro riconoscimento per la rinascita turistica di Napoli e, questa volta, a finire sotto i riflettori è l'arte grazie al Best of 2017 di ArtTribune che ha dato ben tre premi alla nostra città". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura, sottolineando che "il Mann, il museo archeologico di Napoli, è risultato il miglior museo d'Italia, Peppe Marra è stato riconosciuto come il miglior mecenate italiano, mentre il direttore del Madre, Andrea Villiani, è stato considerato il migliore tra i direttori dei musei italiani per come ha guidato il museo regionale nell'ultimo anno, grazie anche all'impegno della Regione che ha deciso di puntare con forza sul museo di largo Donnaregina". "Tre riconoscimenti che vanno a testimoniare l'enorme vivacità culturale che contraddistingue Napoli negli ultimi anni grazie anche all'impegno di chi ha finalmente avviato operazioni tese a sfruttare al meglio le enormi potenzialità rimaste inespresse per anni", ha aggiunto Borrelli, per il quale "ora è necessario continuare sulla strada intrapresa, confermando anche quella collaborazione istituzionale tra Governo, Regione, Enti locali e Soprintendenze, perché è chiaro che l'enorme patrimonio culturale di cui dispone Napoli merita un impegno che concentri gli sforzi di tutte le parti in causa". (Ren)