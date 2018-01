Capri: cinema, vince Get out, miglior regista Nolan (Dunkirk) (4)

- L'evento è stato realizzato con il sostegno del Mibact, della Regione Campania, del Comune di Anacapri e della cittò di Capri. "Questo e' stato un anno straordinario per la qualità dei film proposti e degli artisti che hanno partecipato a Capri, Hollywood - ha sottolineato Vicedomini - Sono sicuro che la maggior parte dei nostri vincitori sarà premiata ai Golden Globe e agli Oscar. Diamo a tutti appuntamento in California per la 13esima edizione di 'Los Angeles, Italia Film, Fashion & Art Fest' dal 25 febbraio al 3 marzo, il festival gemello di Capri, Hollywood che come tradizione promuove il cinema e le nostre eccellenze della cultura e del costume, nella settimana che precede l'assegnazione delle mitiche statuette". (Ren)