Campania: Verdi, comprati già altri dieci agrifogli contro le baby gang

- "Abbiamo portato due agrifogli in Galleria, ma, grazie alla disponibilità dell'imprenditore Roberto Fogliame, ne abbiamo a disposizione già altri dieci perché siamo consapevoli che la nostra lotta contro le baby gang continuerà ancora per molto tempo". Lo ha detto il consigliere regionale in Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "i Verdi hanno deciso di portare avanti una battaglia gandhiana, non violenta, contro le baby gang". "Siamo pronti a riportare l'agrifoglio in Galleria fino a quando quei ragazzini non capiranno che non l'avranno vinta con la loro violenza o fino a quando, finalmente, Questore e Prefetto decideranno di cominciare a interessarsi seriamente delle baby gang che, in Galleria, hanno preso di mira l'albero di Natale, e, in piazza Dante, si sono accaniti su un diciassettenne riducendolo in fin di vita", ha aggiunto Borrelli, per il quale "quell'albero in Galleria è ormai un simbolo contro la violenza e Questore e Prefetto devono rendersi conto che i simboli vanno difesi perché servono per dare un segnale a chi teme che lo Stato abbia abdicato di fronte alla prepotenza di ragazzini sempre più agguerriti e violenti". (segue) (Ren)