Campania: Verdi, comprati già altri dieci agrifogli contro le baby gang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberi sono stati decorati con uccelli di carta grazie alla collaborazione di Fabio Procaccini, delegato provinciale della Lipu, che ha deciso di farlo "per dare un ulteriore segnale oltre a quello della lotta alla violenza, un segnale di vita perché l'albero è vita ed è un condominio di vita nel quale i principali condomini sono proprio gli uccelli". "Abbiamo scelto di portare in Galleria l'agrifoglio perché, oltre a essere una pianta sempreverde che fiorisce proprio nel periodo invernale regalando le bacche rosse che lo contraddistinguono, era la pianta preferita da Plinio", ha aggiunto Fogliame, sottolineando che "il naturalista romano ne consigliava la piantumazione in ogni giardino perché aveva il potere di allontanare le energie negative". "Sul fronte delle misure contro le baby gang, a cominciare dai cancelli e dalle telecamere, purtroppo, dobbiamo fare i conti con l'opposizione di alcuni condomini che, stando a quanto ci ha detto il vice sindaco, Raffaele Del Giudice, che abbiamo incontrato sulla questione della sicurezza in Galleria, sono contrari sia ai cancelli che alle telecamere", ha concluso Borrelli, per il quale "i problemi di sicurezza e di manutenzione della Galleria purtroppo sono il risultato di un coacervo di responsabilità visto che la proprietà della struttura è in parte pubblica e in parte privata e a rendere tutto più difficile poi ci sono i vincoli delle Soprintendenze". (Ren)