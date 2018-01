Napoli: domani al via il progetto di rinascita della zona di Forcella (2)

- Alle 11.30 si raggiungerà la Chiesa di San Severo al Pendino dove sarà inaugurata "Terra mia - Pino Daniele story", mostra iconografica a cura di Federico Vacalebre, in collaborazione con il fotografo Pino Miraglia, pensata in occasione dell'anniversario della scomparsa del musicista napoletano. A seguire il musicista Carlo Faiello eseguirà dei brani di Pino Daniele. Alla mattinata parteciperanno l'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, il curatore della mostra Federico Vacalebre, Luigi Marsano de ''I teatrini'' e i rappresentanti della rete di associazioni di Forcella. Presenti, inoltre, le istituzioni culturali del territorio: il presidente del cda del Trianon, Gianni Pinto, Elio De Rosa in rappresentanza del Museo di Donnaregina, il direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro, Paolo Iorio, e il governatore del Museo Filangieri, Gianpaolo Leonetti. (Ren)